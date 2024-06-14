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再々値下げ！YAMAHAエレクトーンels-01 2010年製
商品番号 I93438815509
商品名

再々値下げ！YAMAHAエレクトーンels-01 2010年製
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 28,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2017年7月にこちらで購入させていただき、我が家では2年使用しました。全出品者様、ありがとうございました。椅子を倒してしまった際についた傷があります。その他、細かい傷汚れはあります。しばらく使っていなかったので、どなたかに活用していただければと思い出品しました。動作確認致しました所、出ない音などありません。配送が一番のネックだと思いますが、前回の経験がありますのでスムーズに手配出来ます。☆茨城県一軒家1階からの搬出で、玄関前に3段階段ありです。前回はヤマトホームコンビニエンスでお願いしまして、隣県2階部屋からの搬出で34000円程かかりました。ご自身のお宅のどこの部屋に搬入するか、階段は何段かで送料が変わってきますので電話でいくらかかるか確認して頂き、配送料を上乗せ\u0026出品者負担に変更の上、ご購入して頂く流れになります。お届け予定日を設定出来ます。
http://narcologia.ru/goods/traverse379726.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis619244.html
http://narcologia.ru/goods/conception155657.html
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