ニンテンドー3DS ホワイト 本体＋充電器

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※即購入可ご覧いただき有り難うございます。最後までお読み下さい。***《ニンテンドー3DSホワイト本体＋充電器》※箱なし、タッチペンは付いてます***◆状態・動作確認済み、初期化済み。・本体、タッチペン、充電器のみの出品です。・写真では真っ白ですが、若干黄色っぽい白色だと思います。・数年遊んでおりますので、経年劣化、傷、スレ等多いと思いますので気になる方はご注意ください。・一度は人の手に渡ったものとなりますので、極端に気になる方はご購入をご遠慮下さい。・その他、気になる点がございましたら、お気軽にご質問下さい。***◆発送・ゆうゆうメルカリ便でお送りします。・代金お支払い後、72時間以内に発送します。***◆その他、注意事項・状態に関して過剰に気になる方は、ご購入をご遠慮ください。・送料込みの商品は、こちら指定の発送方法のみとなっております。・他の発送をご希望の場合は、購入者様に負担していただくことになりますのでご注意ください。・発送の際は、水濡れ防止として商品をビニールに入れて封筒を使用します。・プチプチで補強してお送りします。・もし希望があれば、発送準備にはいるまでに一言ご連絡ください。