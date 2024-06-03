Ｃ９８７　掛軸　大徳寺　矢野一甫　『明歴々露堂々』　共箱　『真作』　肉筆　一行書

総丈 約 176cm×30cm本紙 約 101cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。



Ｃ９８７ 掛軸 大徳寺 矢野一甫 『明歴々露堂々』 共箱 『真作』 肉筆 ...



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