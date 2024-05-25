本体等の外箱内箱無しでご対応

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化粧箱と外箱の違いについて。



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【返品不可・ノークレームノーリターンで】と記載のある、もしくは記載の無い出品者からの中古商品の購入は不安ではございませんか？★★★★★詳細はページ中部に★★★★★到着後すぐに遊べるよう配線類は揃っております。Wiiを初めてプレイする方、配線の繋げ方やリモコンやセンサーバーの設定方法などご不明点があれば購入後のサポートもお任せください。リモコン1本に対して単三乾電池が2本必要です。ファミリートレーナー付きです。体を使って動かすゲームです、お子さんにオススメ。かなり盛り上がります！【お届け内容】本体AVケーブルACアダプタセンサーバーwiiリモコンプラスシロwiiリモコンプラスアオwiiリモコンクロヌンチャク一本マリオカートハンドル2個ファミリートレーナー専用マットソフト7本マリオカートWiiマリオソニックAT北京オリンピックドンキーコングたるジェットレースドラゴンクエストソードファミリートレーナーwiiスポーツリゾート（リモコンプラスのみ対応鋼の錬金術師 動作確認済みですので安心してご購入ください。★★★★万が一にもゲームがプレイ出来ない不備等ございましたら誠心誠意、返金・返品・代替え品対応などさせていただきますのでご安心ください★★★★※そのような事が無いよう、点検・確認は出品時、発送前に2度行なっております発送は即日対応させていただきます。ご縁がありましたらお取引最後までよろしくお願い致します。自宅の目の前にヤマト運輸さん・日本郵便さん・郵便ポストがある好立地に住んでおりますので発送は迅速に行います(営業所時間内)※即購入していただいて問題ございません。予算オーバーなど、お値段の問題で購入を迷われている方はご遠慮なくお問合せください。有難い事に買取依頼が多く在庫過多ですので出来る限りの対応はさせていただきます(大幅なお値引きは対応が出来かねますご了承ください)※このwiiはAV端子が付いたTVやモニターが必要です。テレビ裏をご確認くださいませ。ニンテンドー 任天堂 Nintendo#任天堂#Nintendo#ここのゲーム多数出品