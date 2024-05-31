⚠️購入意欲のない「いいね!」お断りします値下げしました「國府田マリ子/マリコ・コウダ・コンサート・ツアー'95～Vivid」國府田マリ子#國府田マリ子#DVD95年11月5日の渋谷公会堂でのツアー・ファイナルを収録したライヴ・ビデオ。LDでリリースされていたものをDVD化。ひび割れはありませんが全体的に茶色いシミがいくつもあります（画像4,5,6,7,8）古い商品なので多少の傷み、スレ等あります。長期保管のため完璧を求める方、神経質の方はご遠慮下さい。再生確認済みですが到着後不備が出た場合のクレーム、返金、返品、交換等一切受け付けませんので納得の上ご購入お願いします。値下げ不可です。素人検品のため見落とし等あります。必ずプロフィールを読んで納得の上ご購入お願いします。購入意欲のない「いいね!」お断りします声優國府田マリ子



國府田マリ子/マリコ・コウダ・コンサート・ツアー´95～Vivid-



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