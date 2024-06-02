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コンプリート・サーヴィス　YMO 2枚組
商品番号 R81854640022
商品名

コンプリート・サーヴィス　YMO 2枚組
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,214 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COMPLETESERVICEコンプリート　サービスYELLOWMAGICORCHESTRA1992#YMO#坂本龍一#高橋幸宏#細野晴臣#テクノポップ#CD#坂本龍一CDシリーズ←他にも出品しております☆彡ディスク：11プロパガンダ-フル・ヴァージョン-2東風3ビハインド・ザ・マスク4ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー5中国女6音楽7フォーカス8シャドウズ・オン・ザ・グラウンド9バレエ10パースペクティブ11ワイルド・アンビションズ12マッド・メンディスク：21リンボー2チャイニーズ・ウィスパーズ3希望の河4邂逅5シー・スルー6手掛かり7以心電信8ファイヤークラッカー9過激な淑女10君に、胸キュン。11テクノポリス12ライディーンレンタル落ちケーススレあります歌詞カード表紙が破れていてセロテープで補強されています折れあります盤に傷多数ありますが再生確認済みです☆彡神経質な方はご購入をお控え下さいませ聴ければ良い方どうぞ宜しくお願い致します(✿。◡◡。)
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