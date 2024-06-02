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即購入⭕️Switchプロコンカスタム　レッド×ブラック
商品番号 V40337404013
商品名

即購入⭕️Switchプロコンカスタム　レッド×ブラック
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 3,145 円
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商品詳細

NintendoNINTENDOSWITCHPROコントローラー新品のフェースプレート、バックプレート、ハンドルグリップ、各ボタンでカスタムしたものです。コントローラー認識色も変更いたしました。動作確認のため、スプラトゥーン3を１時間ほどプレイしています。発送はゆうパケットプラスにて行います。発送方法の変更等、コメントにてご提示いただけましたら対応いたします。各種ボタン反応◯左右スティック反応◯スティック調整◯ジャイロ操作◯振動機能◯無線接続◯有線接続◯充電機能◯充電ランプ点灯◯1〜4Pランプ点灯・点滅◯コントローラー更新◯アナログスティック有ゲームパッド形状:パッドゲーム機本体種類:NintendoSwitch伝送方式:無線振動機能有#任天堂#Nintendo#ニンテンドー
http://narcologia.ru/goods/encourage363372.html
http://narcologia.ru/goods/calling358150.html
http://narcologia.ru/goods/Persia169588.html
即購入⭕️Switchプロコンカスタム レッド×ブラック-
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