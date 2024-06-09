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キム チェウォン うちわ
商品番号 C46906750755
商品名

キム チェウォン うちわ
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キムチェウォンのIZ*ONE時代からのうちわ全8枚です。1枚目右下はマスターさんが作成した物で、左下はルセラフィムになってからの未開封の物です。ポチャッコのうちわカバーはお付けしますが、不要であればこちらで処分します。8枚全てを購入して頂ける方を優先したいと思っています。ルセラフィムIZ*ONEキムチェウォン
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