キム チェウォン うちわ

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商品詳細
キムチェウォンのIZ*ONE時代からのうちわ全8枚です。1枚目右下はマスターさんが作成した物で、左下はルセラフィムになってからの未開封の物です。ポチャッコのうちわカバーはお付けしますが、不要であればこちらで処分します。8枚全てを購入して頂ける方を優先したいと思っています。ルセラフィムIZ*ONEキムチェウォン
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