まてめて Nintendo64 パックセット

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内容： ターミネーターパック×9コントローラーパック×7おまけ、パックカバー×1備考：ターミネーターパックは簡易動作確認済みです。(※コントローラーパックは動作未確認です)状態は通常中古品程度かと思います。※注意点：古い商品にご理解のある方のみ、ご購入をお願いします。値下げ交渉：不可ばら売り：不可発送：ゆうパケット又はネコポスお願い：お支払い方法が銀行振込の方は、必ず予定日をご連絡ください。遠方に外出する事があるので、発送期間の幅を取っていますが、基本的には翌日(※土日祝日を除く)に発送します。個人間取引にご理解がある方のみ、お願いします。他にも出品しています、よろしければご覧ください。