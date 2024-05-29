DREAMING MONSTER 中山安美サイン付き YOUTHFUL DAYS

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商品詳細
24.国内正規品になります。中山安美サイン付き。盤面綺麗ですが、再生の保証は致しかねます。承知置きの上、ご購入お願い致します。クッションに包んで発送致します。宜しくお願い致します。(24)DREAMINGMONSTER初の全国流通盤CDとなる待望の1stミニアルバムがついに完成!デビューから毎月のようにライブで新曲披露してきた全9曲を4タイプのCDにそれぞれ6曲づつ収録!CDの表題曲でもあり、デビュー時からほぼ毎回のようにライブで披露し、今やドリモンの代表曲「Youthfuldays」の他、クールなダンスナンバーからカワイイ系POPナンバー、ライブで盛り上がるロックナンバー、定期公演でしか聴くことのできないバラード曲など収録。楽曲は第一線で数々のメジャーアーティストの作品を手掛ける豪華作家陣が手がけており、大人アイドルに相応しい高いサウンドクオリティーは、ドリモンファンのみならず、アイドル、ガールズダンスグループ、ガールロック好きなど幅広く聴いて欲しい作品に仕上がってます!
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