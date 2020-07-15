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商品詳細
LEPAINDELATERREA’LATABLE2002年に「デュ・パン・エ・デジデ（DuPainetDesIdées）」をオープンし、今やパリ随一のブーランジェとなったクリストフ・ヴァスール（ChristopheVasseur）クリストフ・ヴァスールが約2年半の歳月をかけて完成させた初書籍『LePaindelaTerreàlaTable』30歳をすぎて異業界からパン業界に飛び込み、今やパリ随一のブーランジェとなったクリストフの哲学や彼が大切にしている有機生産者、パンのアレンジレシピなどが、美しい写真とともにまとめられたアートブック。日本ではあまりみかけない貴重な本です。フランス語で書かれてます。フイルムを開けずに保管していました。写真で判断ください。気になることあれば購入前にコメントください。あくまで一度人の手に渡っていますので古本と思ってください。写真最後の日本語訳はついていません。神経質な方の購入はご遠慮下さい。パンレシピハードパンパン屋フランスブーランジェリー
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LE PAIN DE LA TERRE A LA TABLE
LA PAIN DE LA TERRE A LA TABLE (フランス・パリ)
Livre
Le Pain de la Terre à la Table par Christophe Vasseur - Le Pain de ...
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Le Pain, de la terre à la table - Gourmets&Co
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Le pain de la terre à la table - Cuisine | Rakuten
Le Pain - Julia Guillou - Graphic Designer
Le Pain de la Terre à la Table par Christophe Vasseur - Le Pain de ...
Le Pain De La Terre a La Table
Le Pain, de la terre à la table - Gourmets&Co