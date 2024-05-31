ポケットピカチュウ　未開封

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商品詳細
ポケットピカチュウ 万歩計新品未使用ですが箱から出さずに保管しておりました未開封品の為動作確認はできておりません。箱に破れ等はなく、キレイな状態だと思います。写真でご確認下さい。長期保管のご理解いただける方よろしくお願いいたします。#ポケットピカチュウ#ピカチュウ#万歩計
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