マンション標準管理規約の解説\u0026 区分所有法の解説　セット

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商品詳細
セットで購入頂ける方は優先にさせていただきます。バラ売りは可能ですが割高になります。一部書き込み・マーカー線があります。「マンション標準管理規約の解説4訂版」渡辺晋/久保田理広定価:￥3,080「区分所有法の解説7訂版」渡辺晋/久保田理広定価:￥3,300#渡辺晋#渡辺_晋#久保田理広#本#社会／一般#宅建#マンション管理士#管理業務主任者#棚田行政書士#ゆーき大学#吉野塾#あこ課長#みやざき塾#平柳#賃貸経営不動産管理士#LEC#TAC#2023#2024#模試#過去問#解説
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