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商品詳細
備前焼収集家の祖父から譲り受けた古いものです。詳細は不明です。サイズぐい呑み：高さ約5cm×口径約5.5cm骨董品ぐい呑ぐい飲み
http://narcologia.ru/goods/subtropical224001.html
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