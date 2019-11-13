ユーキャン リンパケア講座セット

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商品詳細
ユーキャンリンパケア講座のセットです。・テキスト3冊・添削課題集(第1回と2回は解答解決もありますが、折れがあります。)・よくわかる実践DVD2種(未開封)・リンパビューティ＆ヘルスbook・ボディケアジェル(未開封)・早わかりリンパMAP・簡単セルフケアコース・カタログ目立った汚れ等はないと思いますが、見落としがあったらすみません。購入時期は、2022年12月です。添削課題の提出など、サービスは受けられませんので、あくまでも自己学習としてお使い頂けたらと思います。
http://narcologia.ru/goods/rouge601410.html
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