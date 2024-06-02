ラプラス作用素とネットワーク　/ 浦川 肇

目立った傷や汚れはありません．書き込みはありません．「ラプラス作用素とネットワーク」浦川肇定価:￥4100曲がった空間を変形させてゆくと→つぶれた空間→グラフへと変わってゆく．これは「連続」と「離散」という，一見別なものと思われている対象を結び付けるものである． 本書は，新しい観点から，微分幾何とネットワークやグラフ理論を対比詳述する．1．ユークリッド空間の微積分 1.1 ユークリッド空間上の微分 1.2 積分 コーヒー＝ブレイク 連続と離散2．リーマン幾何の基礎 2.1 多様体 2.2 接空間 2.3 余接空間 2.4 リーマン計量と積分 2.5 接続 2.6 平行移動 2.7 リーマン距離 2.8 例 2.9 ベクトル場の発散とラプラシアン コーヒー＝ブレイク 宇宙と多様体3．関数解析の基礎 3.1 ヒルベルト空間 3.2 ヒルベルト空間の線形作用素 3.3 自己共役作用素 3.4 自己共役作用素のスペクトル4．ラプラシアンの基礎 4.1 グリーンの公式 4.2 グリーンの公式の一般化 4.3 ラプラシアンの自己共役性 コーヒー＝ブレイク ブラウン運動と酔歩5．長さの変分と比較定理 5.1 長さの変分公式 5.2 共役点とヤコビ場 5.3 測地極座標 5.4 比較定理6．ラプラシアンのスペクトル幾何 6.1 スペクトルの離散性 6.2 固有値の変分法的特徴付け 6.3 固有値の漸近分布 6.4 関連する話題 6.5 等周方程式とファーベル・クラーンの不等式 6.6 完備リーマン多様体のスペクトルの下限 6.7 熱核とグリーン核 コーヒー＝ブレイク 有限要素法7．ネットワークのスペクトル幾何 7.1 グラフ 7.2 グラフのラプラシアン 7.3 グラフのスペクトル問題 7.4 等周定数，体積増大度とスペクトルの下限 7.5 グリーン核とコンパクト化 7.6 固有値比較定理 コーヒー＝ブレイク 離散模型付録A．測度と可測集合付録B．解の微分可能性付録C．第６章命題（1.3）の証明付録D．新しい等スペクトル領域参考書索引#浦川肇#浦川_肇#本#自然／数学



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