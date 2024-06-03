SONY PlayStation3 CEJH-10015 バリューパック

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SONYPlayStation3CEJH-10015スポーツチャンピオンバリューパックとホリパッドの連射コントローラーのセットです。PS3は初期化済みで、コントローラー、モーションコントローラー、カメラ、連射コントローラー全て動作確認済みです。赤のコントローラーは正常に動作する時と誤作動する時があるため、修理できる方は修理で、無理な場合は予備部品として扱うようお願い致します。充電コードは1つは多分ですが正規品で、もうひとつはどこのかは分かりません。HDMIでテレビと繋ぐ場合は、別途用意していただくことになります。返品は出来ませんのでよろしくお願い致します。何かあればコメントよろしくお願い致します。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY