FNC KINGDOM 2022 グッズ ランダムトレカP1Harmony５種

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商品詳細
FNCKINGDOM2022で販売されたグッズのランダムトレカ、P1Harmonyギホ、テオ、ジウン、ソウル、ジョンソプの５名分です。インタクはありません。☆初期より小傷などがどのトレカにもあります。細かい事が気にならない方に。それぞれスリーブ→硬質ケース→チャック袋→封筒でゆうパケットポスト発送します。
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