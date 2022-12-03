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FNC KINGDOM 2022 グッズ ランダムトレカP1Harmony５種
商品番号 G36779164618
商品名

FNC KINGDOM 2022 グッズ ランダムトレカP1Harmony５種
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FNCKINGDOM2022で販売されたグッズのランダムトレカ、P1Harmonyギホ、テオ、ジウン、ソウル、ジョンソプの５名分です。インタクはありません。☆初期より小傷などがどのトレカにもあります。細かい事が気にならない方に。それぞれスリーブ→硬質ケース→チャック袋→封筒でゆうパケットポスト発送します。
http://narcologia.ru/goods/Taipei702871.html
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