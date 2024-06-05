Nintendo 任天堂 ニンテンドー DSI LL 動作品

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「任天堂DSiLLブラウン」本体のみ、タッチペン無し、(確認用ソフトは付きません)本体の起動、動作、充電共に不具合は無し正面背面共に目立ったキズなど無し背面の角に２ヶ所スレ有りあくまでも中古品になりますので気にされる方のご購入はお控え願います。古い商品になりますのでNC.NR返品出来ませんのでよく考えてからご購入お願いします。梱包は丁寧にクッションシートに包んで防水処理をして梱包箱に入れてのネコポス、ゆうパケットのどちらかの発送予定となります。他でも出品しておりますので売り切れの際はご了承の程宜しくお願い致しますNINTENDODSニンテンドーDSILLDARKBROWNcolor:BROWNゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#NintendoNintendoNINTENDODSニンテンドーDSILLDARKBROWNcolor:BROWNゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo