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華郵集郵　6 在中国ドイツ郵便
商品番号 P99663488937
商品名

華郵集郵　6 在中国ドイツ郵便
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

水原コレクション『華郵集郵　6在中国ドイツ郵便』日本郵趣出版1991年発行定価6000円外箱付き、ハードカバー。外箱は経年劣化や汚れがありますが、本体はとても良い状態。Amazonでは中古で15,500円で出ていました。
http://narcologia.ru/goods/rouge743310.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper608509.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate910448.html

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