水原コレクション『華郵集郵 6在中国ドイツ郵便』日本郵趣出版1991年発行定価6000円外箱付き、ハードカバー。外箱は経年劣化や汚れがありますが、本体はとても良い状態。Amazonでは中古で15,500円で出ていました。



華郵集郵 6 在中国ドイツ郵便-



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