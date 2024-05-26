ジャニーズWEST ライブDVD BluRay

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商品詳細
ジャニーズWESTrainboW初回盤(初回限定盤)と通常盤、MixedJuice初回盤(初回限定盤)と通常盤のライブBluRayです。バラ売り、即購入可(まとめて優先)降りたため出品です。MixedJuiceは未開封で、rainboWは初回盤を1度だけ再生していますが、通常盤は開封だけして1度も再生しておりません。素人保管にはなりますが、全て目立った傷はありません。購入後のキャンセル、返品・返金はおこないませんので、なにとぞご了承ください。仕事や私生活の都合上、ご購入〜1週間程での発送となります。お急ぎの方は事前にお申し付けください。そのほか、ご不明点などございましたらお気軽にお声かけください。
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