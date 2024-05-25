初期動作確認済new3DSLLメタリックブラック

「Newニンテンドー3DSLLメタリックブラック」任天堂定価:￥18800#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS短時間ですがゲームソフトの読込み、ボタン類、スライドパット、十字キー、タッチパネル操作、3D調整、音量調整、充電の確認を行っております。本体に傷、斑点傷などございます。画像では写りにくい傷もありますのでご了承下さい。画面に黄ばみもあります。付属品は純正タッチペン、社外充電ケーブルのみです。画像のゲームソフト、microSDなどは付いておりません。簡易的なチェックのみになります。ご購入後動作不良などごさいましたら受け取り評価前にコメントよりご連絡お願い致します。送料ご負担いただきますが返品対応させていただきます。発送の際はプチプチで包み茶封筒に入れて発送致します。ご購入前に商品の状態を画像にてご確認ください。不明な点はコメントよりご質問ください。



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