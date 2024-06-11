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ドリームキャスト サクラ大戦 コントローラー ビジュアルメモリー 6個セット
商品番号 I32384508612
商品名

ドリームキャスト サクラ大戦 コントローラー ビジュアルメモリー 6個セット
ブランド名 セガ
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ドリームキャスト#Dreamcast#サクラ大戦#コントローラー#ビジュアルメモリー6個セット#ビジュアルメモリ画像の通りです。動作確認は取れておりません。プラスティック製のカートに入れて保存していましたので状態はそれほど悪くないと思います。ビジュアルメモリーには限定カラーも含まれていて、コントローラーはサクラ大戦の特別デザインバージョンです。分割販売は考えておりませんのでまとめて引き取ってくださる方でお願いします。緩衝材を使用し、宅急便で発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/message234827.html
http://narcologia.ru/goods/tenet159263.html
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