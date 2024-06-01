【未開封】GARNET CROW PREMIUM BOX /中村由利 直筆サイン

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商品詳細
GARNETCROWPREMIUMBOX〇シリアル番号は６００番台になります。〇最初の配送時の段ボール（GARNETCROWなどの字が印刷されております）に入れて送らせていただきます。○未開封品ですが、個人保存でありますので、細部までこだわる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/rebellion772578.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless355259.html
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