【鯛のお目々】プレイステーションクラシック



プレイステーション クラシック プレイステーション クラシック



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SONY (ソニー) プレイステーションクラシック｜トレファクONLINE SONY (ソニー) プレイステーションクラシック｜トレファクONLINE



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プライステーションクラシックSCPH-1000RJ発売日に予約購入。数回だけ起動音を聴いて（鯛のお目々だけを味わうようにして）、自宅のクローゼットに大切に保管していました。新品同様にすべて揃っています。プロフィールもご覧いただけると嬉しいです。#ソニー#SONY