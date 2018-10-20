【鯛のお目々】プレイステーションクラシック

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商品詳細
プライステーションクラシックSCPH-1000RJ発売日に予約購入。数回だけ起動音を聴いて（鯛のお目々だけを味わうようにして）、自宅のクローゼットに大切に保管していました。新品同様にすべて揃っています。プロフィールもご覧いただけると嬉しいです。#ソニー#SONY
http://narcologia.ru/goods/sepulchral33832.html
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