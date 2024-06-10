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商品詳細
己龍FC会報子龍其ノ壱〜其ノ弐拾八の会報DVD28枚セットです。1〜21まではケースにまとめているため写真には写っていません。22からも同ケースに同封して発送いたしますが、不織布等を希望であれば一報いただければ対応いたします。なお、以下もお付けします↓未DVD化ライブ(無観客公演単独公演「天邪鬼」、「夢龍拝真」等)裏DVD弐、参A、参B、四、伍、六、華獅衝天配布FAMILYPARTY全タイプ購入特典DVD(己龍Royzコドモドラゴン)クラファンリストバンド#己龍#Royz#コドモドラゴン
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己龍 FC会報 子龍 其ノ壱〜其ノ弐拾八 28枚セット-
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己龍 子龍 会報 其ノ壱〜其ノ拾九-
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己龍 子龍 会報デーブイデー(DVD)
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