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己龍 FC会報 子龍 其ノ壱〜其ノ弐拾八 28枚セット
商品番号 A13645496368
商品名

己龍 FC会報 子龍 其ノ壱〜其ノ弐拾八 28枚セット
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 12,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

己龍FC会報子龍其ノ壱〜其ノ弐拾八の会報DVD28枚セットです。1〜21まではケースにまとめているため写真には写っていません。22からも同ケースに同封して発送いたしますが、不織布等を希望であれば一報いただければ対応いたします。なお、以下もお付けします↓未DVD化ライブ(無観客公演単独公演「天邪鬼」、「夢龍拝真」等)裏DVD弐、参A、参B、四、伍、六、華獅衝天配布FAMILYPARTY全タイプ購入特典DVD(己龍Royzコドモドラゴン)クラファンリストバンド#己龍#Royz#コドモドラゴン
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