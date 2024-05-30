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【ジャンク品】PlayStation2 SCPH-37000とコントローラー3個
商品番号 I93945390642
商品名

【ジャンク品】PlayStation2 SCPH-37000とコントローラー3個
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 2,572 円
在庫状況 あり

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商品詳細

故障したPS2の本体にコントローラー3個、メモリーカード2点のセット商品となります。PS2は、起動しますが、端子を接続してもゲーム画面が映りません。おそらく出力端子が壊れてるかと思います。画面が映らないのでディスクを読めるかどうかも不明であり、他のコントローラーも生きてるかわからないジャンク品になります。上記状態と添付写真を見て納得した方のみご購入お願い致します。一品物である為、返品・返金の対応は致しませんので、ご理解お願い致します。SONYPlayStation2SCPH-37000ゲーム機本体種類:PlayStation2ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
http://narcologia.ru/goods/recommended89890.html
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