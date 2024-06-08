SixTONESアルバム3点セット

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商品詳細
①1ST原石版（ジュニア時代の曲を収録）②CITY初回盤B（ユニット曲を収録）③声 初回盤B（ユニット曲を収録）の3枚セットです。①はA盤なのでご注意ください。いずれも一度パソコンに取り込んだだけのため、比較的状態は良いかと思いますが、中古品にご理解いただける方のみご購入ください。
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