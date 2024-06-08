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SixTONESアルバム3点セット
商品番号 T24473519622
商品名

SixTONESアルバム3点セット
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 6,075 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①1ST原石版（ジュニア時代の曲を収録）②CITY初回盤B（ユニット曲を収録）③声　初回盤B（ユニット曲を収録）の3枚セットです。①はA盤なのでご注意ください。いずれも一度パソコンに取り込んだだけのため、比較的状態は良いかと思いますが、中古品にご理解いただける方のみご購入ください。
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