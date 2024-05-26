バンドリ！　RAS　DRIVE US CRAZY（生産限定盤）未開封　他

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商品詳細
RAISEASUILEN DRIVEUSCRAZY Blu-ray付生産限定盤 ご覧いただき、ありがとうございます！▼商品について▼新品未開封です。未開封のため、オリジナルキャラクターカード/ヴァイスシュヴァルツPRカードは未確認です。 ※素人保管ですので、気になる方は購入をお控えください。RAISEASUILEN DRIVEUSCRAZY Blu-ray付生産限定盤 とらのあな特典 57mm缶バッジ（パレオ）他（写真のもので全てです）▼発送▼追跡可能な発送方法で発送いたします。▼コンビニ支払いについて▼期日までキャンセルは行いませんが、ご入金まで24時間以上かかる方はお手数ですがお支払い期日をコメントやメッセージなどでお知らせください。（トラブル防止のためにお願いいたします）JANコード：4562494352615バンドリ！BanGDream!Poppin'Party#RAISEASUILEN#RAISE_A_SUILEN#CD・DVD85003
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