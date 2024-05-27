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商品詳細
当方が訳した『アレンのキーノート(Allen'sKeynotes)』の完訳本になります。アレンのキーノートは、世界中のホメオパスにとってナッシュ、ボリケと並ぶ非常に重要な古典でありながら、日本語の訳本は存在しませんでした。こちら、国内初、唯一のAllen'skeynotes翻訳本になります。完訳まで７年かかりました。200年近く前のホメオパスが書いた本ではありますが、現在活躍中の海外ホメオパスの大御所先生はこちらをほぼ暗記、活用されております。とても実践的な一冊です。前後に絶対にとってはならないレメディの関係性、レメディがもっとも効果を発揮するとり方等 ホームケアで使うときにも、プロの方が使うときにも、チェックしておきたい注意点ばかりです。ホメオパシーを学ぶ方、ちょっと気になる方、レメディを使われる方、すべての方必読本です。レメディ数は約190。ページ数は約600ページになります。レメディの索引も必要ではないかと思い、作成し、巻末におつけました。一目で、どのレメディがどのページに散りばめられているかわかるよう、レメディごとにまとめて逆引きできるようになっています。これは全て、海外のAllen'skeynotesにはない当方のオリジナル仕様となっております。索引数は4000以上ありました。関東在住の方は、国会図書館にも寄贈しておりますので、内容、索引部分等 実物を見ていただくこと可能です。※画像や紹介文を無断でコピペしないでください。他無断転売サイトでご購入の方への購入後フォローは一切しておりません。※お値引き交渉はお控え下さい。※講座や別サイトで完売した場合、突然取り下げることもあります。※小さな子供が２人おりますので、ご対応や発送等遅くなりがちになりますこと何卒ご了承願います#homeopathy#ホメオパシー#クラシカルホメオパシー#自然療法#ティッシュソルト#バッチフラワーレメディー#レメディ#レメディー#古典翻訳#古典英語#翻訳本#国内初#限定書籍
http://narcologia.ru/goods/Taipei400671.html
http://narcologia.ru/goods/stage924897.html
http://narcologia.ru/goods/capitation445008.html
完訳版アレンのキーノート(Allen'skeynotes）翻訳完訳版
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完訳版アレンのキーノート(Allen'skeynotes）翻訳完訳版
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