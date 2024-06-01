塚本邦雄 露とこたへて＋遊神圖

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商品詳細
塚本邦雄小説 ２冊セット共に文藝春秋1976年初版函帯①露とこたへて 識語署名 3500円②遊神圖 3000円函帯に約50年の経年劣化が認められますが、本体は保管状態良好な方だと思います。古書としてご理解下さい。バラ売り・値引交渉には対応していません。
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