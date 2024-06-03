ゲームボーイ ips液晶 外装交換品

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商品詳細
ゲームボーイips液晶外装交換品になります。動作確認済みです。あくまで中古なので目立たない傷、汚れ等あります。ご理解ある方のみ購入ご検討下さい。値下げ対応致しません。
http://narcologia.ru/goods/tenet135063.html
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