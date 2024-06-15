真天地開闢集団-ジグザグ- 糞麺氏ね

新品購入後に一度PCに取り込み、その後収納していました。ケースには収納時にできた擦れはありますが、試聴には問題ありません。（再生確認済みです）現在は販売終了、店舗購入不可能な貴重な品物になります。あくまで素人の自宅保管の為、新品同様や完璧な品物をお求めの方はご購入をお控え下さい。返品返金クレーム等お受け致しかねますのでご了承ください。コメント無し即購入可、お値下げ不可他の品物とまとめ買いご希望の方は、コメント欄よりお問い合わください。#真天地開闢集団-ジグザグ-#ジグザグ#命様#龍矢#影丸#糞麺氏ね



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