ゲームボーイアドバンス　動作品　AGB-S- GAMEBOY ADVANCE

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ニンテンドーのゲームボーイアドバンスです。ゲーム起動と一通りのボタン動作を確認しました。画面には保護フィルムを貼っています。本体のみになります。ゲームボーイソフト、ゲームボーイカラー専用ソフト、ゲームボーイアドバンス専用ソフトの全てが動きます。(ミクロ、DSliteはアドバンスソフトのみ)ソフトは付属しません。Nintendoゲームボーイカラークリアポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプスケルトン 携帯 ポータブル #任天堂 #Nintendo スーパー ファミコンゼルダ マリオ カービィ ポケモンゲームボーイ キューブ GAMEBOYadvance カラー ゲームボーイプレイヤープレーヤー 任天堂 ゲーム ゲーム機 本体ゲームボーイアドバンス アドバンスマイクロ ミニ ミクロ micro SPswitch レトロ 平成 ビンテージライト ディスプレイNintendoGAMEBOYADVANCEAGS-S-ZKANintendoGAMEBOYADVANCEAGB-S-DAゲーム機本体種類:GAMEBOYADVANCEポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプNintendoGAMEBOYADVANCEAGB-S-DAゲーム機本体種類:GAMEBOYADVANCEポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo