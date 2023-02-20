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ゲームボーイアドバンス　動作品　AGB-S- GAMEBOY ADVANCE
商品番号 N79696847430
商品名

ゲームボーイアドバンス　動作品　AGB-S- GAMEBOY ADVANCE
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドーのゲームボーイアドバンスです。ゲーム起動と一通りのボタン動作を確認しました。画面には保護フィルムを貼っています。本体のみになります。ゲームボーイソフト、ゲームボーイカラー専用ソフト、ゲームボーイアドバンス専用ソフトの全てが動きます。(ミクロ、DSliteはアドバンスソフトのみ)ソフトは付属しません。Nintendoゲームボーイカラークリアポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプスケルトン　携帯　ポータブル　#任天堂　#Nintendo　スーパー　ファミコンゼルダ　マリオ　カービィ　ポケモンゲームボーイ　キューブ　GAMEBOYadvance　カラー　ゲームボーイプレイヤープレーヤー　任天堂　ゲーム　ゲーム機　本体ゲームボーイアドバンス　アドバンスマイクロ　ミニ　ミクロ　micro　SPswitch　レトロ　平成　ビンテージライト　ディスプレイNintendoGAMEBOYADVANCEAGS-S-ZKANintendoGAMEBOYADVANCEAGB-S-DAゲーム機本体種類:GAMEBOYADVANCEポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプNintendoGAMEBOYADVANCEAGB-S-DAゲーム機本体種類:GAMEBOYADVANCEポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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