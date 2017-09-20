スターウォーズ　JEDI CHALLENGESジェダイ・チャレンジ 2点セット

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スターウォーズ JEDICHALLENGESジェダイ・チャレンジ数年前に購入しましたが年に1、２度使った程度です。目立った汚れや傷などありませんが中古品であることをご理解の上ご購入をご検討ください。箱には傷破れが少しあります。同じような状態のものを二点セットでの出品となります。どちらも動作確認済みです。付属品は写真のものが全てです。一つは全て揃っていますがもう一点の方は欠けているものがあります。電池は使用していたものをそのまま入れて発送しますが残量は不明です。よろしくお願い致します。