Betty Boopリュックサック

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Bettyちゃんのリュックを出品します⭐︎デニム生地に大きなポケットが付いています。長さ調節も出来ます。自宅にて保存していた期間も長く経年劣化による汚れはございます。ご購入前に写真６枚目と７枚目を必ずご確認下さい。大変恐縮ではございますが、細部の気になる方はご遠慮ください。商品に問題があっても返品は応じません。ご質問ございましたらコメントへお願い致します。