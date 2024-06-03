未使用　讃岐漆器 讃岐製　箕菓子器　雪斉作　共箱　漆芸　茶道具　共箱付

※私の出品物に関して購入前にコメントお願い致します。プロフィールを読んでご購入下さい。………………………………………………讃岐漆器坂本雪斉 讃岐製 箕菓子器 雪斉作 共箱 漆芸 茶道具 共箱付 菓子器坂本雪斎（さかもとせっさい）香川漆器の始祖、玉楮象谷の弟で「文綺堂」または「黒斎」とも呼ばれます。「讃岐彫」「象谷塗」とも呼ばれる玉楮象谷の漆芸技術を継承した名工で、昭和28年に皇后陛下へ蒟醤の衣装箱を謹製、昭和36年に当時の皇太子であった浩宮殿下に蒟醤の文机を調製するなど、華々しい経歴を残しています。***状態***箱付き未使用品です。箱の底に雪斉の銘があります。共箱や黄色布に少しシミがあります。画像で状態の判断をお願い致します。自宅保管の為、細かいことを気にされる方はお控えください。付属： 共箱 黄色布 （敷物、皿立てはつきません）***サイズ***縦 約 2ｃｍ横 約 20ｃｍ奥行 約 18.5ｃｍ（素人寸法になります。多少の誤差はお許し下さい）商品について何かご質問ございましたらお気軽にお申しつけ下さい。わかる範囲でしたらお答えいたします。補償のあるらくらくメルカリ便発送になります。



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