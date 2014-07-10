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GReeeeN グッズ（ライブ、ファンクラブ、CD特典）
商品番号 B11821635029
商品名

GReeeeN グッズ（ライブ、ファンクラブ、CD特典）
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GReeeeNのグッズです。ペンライト、リング、ファンクラブ特典、缶バッジ、キーホルダー、ハンカチ、スマホリング、ステッカー、クリアファイル、ライブ配布物、バンダナ、エリエールコラボティッシュなとです。(キセキ〜あの日のソビト〜やwhiteeeenのものも含まれています。)写真には載せられなかったのですが、これらをGReeeeNのトートバッグに入れて配送します。状態は開封しているもの、未開封のものありますが、綺麗な状態です。#GReeeeN
http://narcologia.ru/goods/waveform752317.html
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