GReeeeN グッズ（ライブ、ファンクラブ、CD特典）

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商品詳細
GReeeeNのグッズです。ペンライト、リング、ファンクラブ特典、缶バッジ、キーホルダー、ハンカチ、スマホリング、ステッカー、クリアファイル、ライブ配布物、バンダナ、エリエールコラボティッシュなとです。(キセキ〜あの日のソビト〜やwhiteeeenのものも含まれています。)写真には載せられなかったのですが、これらをGReeeeNのトートバッグに入れて配送します。状態は開封しているもの、未開封のものありますが、綺麗な状態です。#GReeeeN
http://narcologia.ru/goods/waveform752317.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation666024.html
http://narcologia.ru/goods/seamless671329.html
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