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Pearl DPB-1 シングル　セミハードケース　(検索　EPB-1
商品番号 W54875993158
商品名

Pearl DPB-1 シングル　セミハードケース　(検索　EPB-1
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正常に機能いたします。底などにスレ傷、金属にくもりがございます。使い込まれた感じはなくおおむね良好です。ケースの内側に香水かお香のような匂いがございます。強い匂いではなく、使用をためらうような程度ではないと感じられますが予めご了承くださいませ。なお、ケース外側部分は匂いは感じられませんでした。しっかりした作りで、骨格部の殻割れもなくまだまだ使用可能な状態です。付属品:ショルダーベルト
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