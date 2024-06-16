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- 上野焼 抹茶碗 第十五代 熊谷紅陽 共箱 黒茶碗 茶道具【k2491】
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商品詳細
【サイズ】口径 13.5cm高さ 8cm目立った傷なく良い状態です。#YUTORIの抹茶碗一覧----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
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