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【特価品】バンドレンB40 B♭クラリネット用マウスピース
商品番号 K39786180741
商品名

【特価品】バンドレンB40 B♭クラリネット用マウスピース
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンドレンB40B♭クラリネット用マウスピース※先日、出品したB40とは違う品となります。先端やバッフル、フェイシングの目立った傷はなく、綺麗です。正面ロゴの削れや使用感があるため、特価品として出品します。演奏家として活動しておりますが、購入時は楽器店にて数本の中から選定したものです。抵抗感が程よくあり、鳴りがよく遠くまで音が響くマウスピースです。中古品となりますので、神経質な方はお控えください。購入時の箱に入れて発送致します。定価:14,850円種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピース#吹奏楽#クラリネット#マウスピース
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