幸せの黄色いハイビスカス(色鉛筆画)

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商品詳細
玄関などに飾って貰えたら嬉しいです(^^♪色鉛筆画です。主題···静物形式···額縁入り主な画材···色鉛筆ケント紙フィキサチフ#ヒロミンの色鉛筆画#開運
http://narcologia.ru/goods/providence673894.html
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