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METAL ROBOT魂 Hi-νガンダム ベルトーチカ・チルドレン
商品番号 Q48638668159
商品名

METAL ROBOT魂 Hi-νガンダム ベルトーチカ・チルドレン
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 6,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございますMETALROBOT魂Hi-νガンダムベルトーチカ・チルドレンを出品させて頂きました新品で購入しガラスケースに飾っておりました欠品はございません
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