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フェルナンデス　FST-70 ボディ　のみ
商品番号 L80264982394
商品名

フェルナンデス　FST-70 ボディ　のみ
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 5,635 円
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商品詳細

タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···その他アクセサリー・パーツ···その他フェルナンデスのFST-70のボディの出品です。ボリュームノブはありません。ボディ裏にEQ、プリアンプがついてるので細かなサウンドメイクが可能です。ブーストスイッチも付いてます。ブリッジのネジが一部割れてますが六角レンチで調整可能です。付属品はアームバーとネックボルトのみです。ネックをつけてコンポーネントギターを製作するにはもってこいかと思います。ボディの状態は傷はありますが良いと思います。よろしければ使ってやってください。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln638202.html
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