フェルナンデス　FST-70 ボディ　のみ

タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···その他アクセサリー・パーツ···その他フェルナンデスのFST-70のボディの出品です。ボリュームノブはありません。ボディ裏にEQ、プリアンプがついてるので細かなサウンドメイクが可能です。ブーストスイッチも付いてます。ブリッジのネジが一部割れてますが六角レンチで調整可能です。付属品はアームバーとネックボルトのみです。ネックをつけてコンポーネントギターを製作するにはもってこいかと思います。ボディの状態は傷はありますが良いと思います。よろしければ使ってやってください。



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