【お値下げしました！】銀製　皇室御下賜品 菊御紋入ボンボニエール

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銀製ボンボニエールです。唐草文に菊の御紋が入っております。シルバー925の刻印あります。サイズ 縦約4.5cm×横約3.5cm×高さ約1.5cm状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。古いものの為、多少の擦り傷がございます。また、自宅保管ですので、ご理解のある方ご購入お願い致します。#ボンボニエール #銀製 #皇室御下賜品 #菊御紋 #古美術 #美術 #骨董 #アンティーク #食器 #インテリア #磁器 #蒔絵 #漆器 #antique #lacquer