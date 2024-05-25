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【お値下げしました！】銀製　皇室御下賜品 菊御紋入ボンボニエール
商品番号 O10690581789
商品名

【お値下げしました！】銀製　皇室御下賜品 菊御紋入ボンボニエール
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 25,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

銀製ボンボニエールです。唐草文に菊の御紋が入っております。シルバー925の刻印あります。サイズ　縦約4.5cm×横約3.5cm×高さ約1.5cm状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。古いものの為、多少の擦り傷がございます。また、自宅保管ですので、ご理解のある方ご購入お願い致します。#ボンボニエール　#銀製　#皇室御下賜品　#菊御紋　#古美術　#美術　#骨董　#アンティーク　#食器　#インテリア　#磁器　#蒔絵　#漆器　#antique　#lacquer
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