老坑水巖　(硯板　原石)

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商品詳細
①天青②青花③臙脂火捺④金線⑤翡翠など美しい石紋が随所にあらわれている老坑水巖の硯板、原石です。1kg強とドッシリした硯板です。裏面には子母青花が現れています。天地=18・7cm、左右=最長9・5cm。厚み2・6cm。画像を参考に、寸法は必ず確認してください。
http://narcologia.ru/goods/seamless43929.html
http://narcologia.ru/goods/approximate732920.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical715101.html
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