  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
老坑水巖　(硯板　原石)
商品番号 A19945290974
商品名

老坑水巖　(硯板　原石)
ブランド名 Avital
特別価格 税込 33,250 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

①天青②青花③臙脂火捺④金線⑤翡翠など美しい石紋が随所にあらわれている老坑水巖の硯板、原石です。1kg強とドッシリした硯板です。裏面には子母青花が現れています。天地=18・7cm、左右=最長9・5cm。厚み2・6cm。画像を参考に、寸法は必ず確認してください。
http://narcologia.ru/goods/seamless43929.html
http://narcologia.ru/goods/approximate732920.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical715101.html

老坑水巖　(硯板　原石)
第四十四面 端渓老坑水巌大西洞雲刻硯板 | 濃淡庵 硯林

老坑水巖　(硯板　原石)
老坑水巌と小硯板 | 断箋残墨記

老坑水巖　(硯板　原石)
老坑水巌龍紋硯 - 徽州曹素功 藝粟斎

老坑水巖　(硯板　原石)
第七十五面 老坑水巌天然硯板 | 濃淡庵 硯林

老坑水巖　(硯板　原石)
第六十三面 端渓老坑水巌天然硯 | 濃淡庵 硯林

老坑水巖　(硯板　原石)
第四十面 端渓老坑水巖大西洞天然硯板 | 濃淡庵 硯林

老坑水巖　(硯板　原石)
硯と溌墨 ～老坑水巌大西洞 | 断箋残墨記

老坑水巖　(硯板　原石)
新古美術 玄清堂 | 厳選された美術品を世界遺産「石見銀山」がある島根 ...

老坑水巖　(硯板　原石)
硯　清代 端渓老坑水巌硯

老坑水巖　(硯板　原石)
硯 明代老坑水巌（端渓）自然型端渓硯 8.7インチ（22cm ...

老坑水巖　(硯板　原石)
お気にいる 硯 端渓老坑水巌天然硯 文房四宝 書 - store ...

老坑水巖　(硯板　原石)
端渓硯 老坑水巌 氷紋 冬瓜青花 23.5×22.0×3.9cm(書)｜売買された ...

老坑水巖　(硯板　原石)
収集家委託品 老坑水巖 大西洞 端渓硯(書)｜売買されたオークション ...

老坑水巖　(硯板　原石)
端渓・水巌伝説

老坑水巖　(硯板　原石)
端渓老坑水巌

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru