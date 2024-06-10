老坑水巖　(硯板　原石)

①天青②青花③臙脂火捺④金線⑤翡翠など美しい石紋が随所にあらわれている老坑水巖の硯板、原石です。1kg強とドッシリした硯板です。裏面には子母青花が現れています。天地=18・7cm、左右=最長9・5cm。厚み2・6cm。画像を参考に、寸法は必ず確認してください。



第四十四面 端渓老坑水巌大西洞雲刻硯板 | 濃淡庵 硯林



老坑水巌と小硯板 | 断箋残墨記



老坑水巌龍紋硯 - 徽州曹素功 藝粟斎



第七十五面 老坑水巌天然硯板 | 濃淡庵 硯林



第六十三面 端渓老坑水巌天然硯 | 濃淡庵 硯林



第四十面 端渓老坑水巖大西洞天然硯板 | 濃淡庵 硯林



硯と溌墨 ～老坑水巌大西洞 | 断箋残墨記



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端渓・水巌伝説



端渓老坑水巌