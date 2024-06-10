本日限定値下げnumark ヌマーク dj2go2 touch



Numark ポータブル 小型 DJコントローラー と 密閉型ヘッドホン セット DJ2GO2 Touch & HF175 ヌマーク



Numark DJ2GO2 Touch ポケットDJコントローラー [Serato DJ Lite]付属 ...



DJ2GO2 Touch Serato DJ Lite付属DJコントローラー



製品情報：DJ2GO2 TOUCH：Numark



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Numark DJ2GO2 Touch｜ミュージックランドKEY



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Numark DJ2GO2 Touch 【動画レビューあり】（新品）【楽器検索デジマート】

友人物出品となります。ご承知おきください。▪️使用頻度室内で数回程度▪️最終使用日7月中旬くらい▪️メーカーNumark(ヌマーク)■主な特長 ※ネットから抜粋・スクラッチ＆ミキシングを可能にする静電容量タッチジョグホイール・ポータブル2チャンネルDJコントローラ(SeratoDJLite付属)・内蔵オーディオインターフェース、キューイング用ヘッドホン端子・ソングナビゲーション、チャンネル及びマスターゲインコントロール・パフォーマンス及び仕込みに最適・主要DJソフトに対応するスタンダードMIDIマッピング・ノートパソコンにパーフェクトにフィット・1/8インチ(3.5mm)ヘッドホン端子・1/8インチ(3.5mm)メイン出力端子■仕様 ネットから抜粋・対応サンプリング・レート：44.1kHz、16bit・電源：ミニUSBポート・本体サイズ：約31.4×8.6×1.6cm（W×D×H）・重量：約0.34kg中古品ご理解の上よろしくお願い申し上げます。