本日限定値下げnumark ヌマーク dj2go2 touch

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商品詳細
友人物出品となります。ご承知おきください。▪️使用頻度室内で数回程度▪️最終使用日7月中旬くらい▪️メーカーNumark(ヌマーク)■主な特長 ※ネットから抜粋・スクラッチ＆ミキシングを可能にする静電容量タッチジョグホイール・ポータブル2チャンネルDJコントローラ(SeratoDJLite付属)・内蔵オーディオインターフェース、キューイング用ヘッドホン端子・ソングナビゲーション、チャンネル及びマスターゲインコントロール・パフォーマンス及び仕込みに最適・主要DJソフトに対応するスタンダードMIDIマッピング・ノートパソコンにパーフェクトにフィット・1/8インチ(3.5mm)ヘッドホン端子・1/8インチ(3.5mm)メイン出力端子■仕様 ネットから抜粋・対応サンプリング・レート：44.1kHz、16bit・電源：ミニUSBポート・本体サイズ：約31.4×8.6×1.6cm（W×D×H）・重量：約0.34kg中古品ご理解の上よろしくお願い申し上げます。
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