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- ポケモンカード 151 カードファイルセット 未開封 2種類
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商品詳細
ポケモンカード 151カードファイルセット 2種類になります 未使用、未開封になります商品内容151ファイルセット 2種値引き不可コメ無し即購入OK未使用、未開封になります、一度人の手に渡った物なので神経質な方はお控え下さいすり替え防止の為ご購入後はNクレーム、Nリターンでお願いしますらくらくメルカリ便 匿名簡易梱包で発送 種類···ポケモンカード(ポケカ)
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