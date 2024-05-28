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ポケモンカード　151 カードファイルセット　未開封　2種類
商品番号 B76235429397
商品名

ポケモンカード　151 カードファイルセット　未開封　2種類
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　151カードファイルセット　2種類になります　未使用、未開封になります商品内容151ファイルセット　2種値引き不可コメ無し即購入OK未使用、未開封になります、一度人の手に渡った物なので神経質な方はお控え下さいすり替え防止の為ご購入後はNクレーム、Nリターンでお願いしますらくらくメルカリ便　匿名簡易梱包で発送　種類···ポケモンカード(ポケカ)
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