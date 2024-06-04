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ホウオウ　LEGEND　1st edition
商品番号 Y40429928244
商品名

ホウオウ　LEGEND　1st edition
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホウオウのLEGENDになります。２枚とも1steditionです。目視した限りでは傷や汚れは無くはとても良い状態です。ポケカ鳳凰レジェンド1stエディション1ED
http://narcologia.ru/goods/unusable324874.html
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