ホウオウ　LEGEND　1st edition

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商品詳細
ホウオウのLEGENDになります。２枚とも1steditionです。目視した限りでは傷や汚れは無くはとても良い状態です。ポケカ鳳凰レジェンド1stエディション1ED
http://narcologia.ru/goods/unusable324874.html
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