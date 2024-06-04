S.H.フィギュアーツ ファルコン (アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー)…

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S.H.フィギュアーツファルコン(アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー)(魂ウェブ商店限定)商品に興味をもっていただき、ありがとうございす。以下をお読みいただき、購入をご検討下さいませ。⭐️10/1(土)からフィギュアーツの商品をどのような組み合わせでもセット購入2個同時購入で1500円、3個同時購入で2200円の値引きを実施しております！欲しい商品がある方は欲しい商品の組み合わせをコメントしていただければ確認後、即対応致します！【商品名】【美品】即発送！S.H.Figuarts(フィギュアーツ)アベンジャーズ ファルコン【商品の状態】美品手袋を嵌めて本体の関節の緩み等をチェック致しました。塗装ハネや不備も無くとても良い個体だと思います。輸送箱に伝票は貼られておりませんので輸送箱も保存される方にもご満足いただけます。新品未開封ではございませんが不良品を引くリスクが無く、大変オススメです。(素人保管、検品ですのでご理解の上購入くださいませ。)【発送方法】らくらくメルカリ便※発送はお支払い日から数えて当日、または次の日には発送致しますので、すぐに入手したい方にオススメです！(ただし、コンビニ払いを選択された方は支払い完了時から数えて1日から2日とさせていただきます。)【注意事項】購入後は1日以内のお支払いをお願い致します。梱包は梱包用ダンボール・封筒にそのまま箱詰めする形になります。家を空ける時間が多い方は必ず時間指定をして下さい。以上のことをご理解いただけた方のみご購入をお待ちしております。スケール···1/12素材···PVC性別···男フィギュア種類···アクションフィギュア